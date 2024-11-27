Нижегородец украл 12 газовых котлов на полмиллиона рублей из строящегося дома

Преступление было совершено в многоквартирном доме, готовящемся к сдаче, в Юго-Западном районе города. Злоумышленник похитил 12 двухконтурных настенных газовых котлов в ночь с 4 на 5 ноября; он смог проникнуть в дом и квартиры через незапертые двери. Все похищенное вор вывез на грузовом автомобиле и спрятал в гараже своей матери. Котлы он намеревался продать.