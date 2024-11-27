Нижегородец украл 12 газовых котлов на полмиллиона рублей из строящегося дома

Полиция раскрыла кражу 12 газовых котлов на 490 тысяч рублей из строящегося дома в Лукоянове. В совершении преступления подозревается 40-летний местный житель. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.
Преступление было совершено в многоквартирном доме, готовящемся к сдаче, в Юго-Западном районе города. Злоумышленник похитил 12 двухконтурных настенных газовых котлов в ночь с 4 на 5 ноября; он смог проникнуть в дом и квартиры через незапертые двери. Все похищенное вор вывез на грузовом автомобиле и спрятал в гараже своей матери. Котлы он намеревался продать.
С заявлением в полицию обратились представители местной администрации. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого в течение суток; все котлы вернули заявителю. Отмечается, что мужчина был неоднократно судим.
По данному факту возбудили уголовное дело. Фигуранта, который также предстанет перед судом за другую кражу, заключили под стражу.
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