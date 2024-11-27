В Москве задержали подозреваемых в хищении 3,5 миллиона рублей у пенсионерки курьеров

По данным МВД, неизвестный позвонил пенсионерке и представился руководящим сотрудником профильного министерства. Он предупредил о том, что ей будут звонить работники спецслужб с некоторыми инструкциями, которые надо будет выполнить для того, чтобы предотвратить незаконное списание денег с ее счетов. По указанию мошенников женщина обналичила вклады и встретилась с курьером у своего дома, расположенного на Смоленской набережной. Она передала ему деньги. Через некоторое время пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Злоумышленники обманули ее на 3,5 миллиона рублей.