Экс-прокурору Железнодорожного района Ростова сократили срок лишения свободы

Напомним, в сентябре 2024 года Пролетарский районный суд донской столицы приговорил экс-прокурора к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима, а также на 2 года запретил специалисту занимать должности в органах госвласти. Дело слушалось в рамках статьи о мошенничестве (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ).