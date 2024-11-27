Экс-прокурору Железнодорожного района Ростова сократили срок лишения свободы

Бывшему прокурору Железнодорожного района Ростова-на-Дону сократили срок заключения после рассмотрения апелляции. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.
— Решение первой инстанции изменили со смягчением наказания до 3 лет и 8 месяцев колонии общего режима, — проинформировали в инстанции.
Напомним, в сентябре 2024 года Пролетарский районный суд донской столицы приговорил экс-прокурора к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима, а также на 2 года запретил специалисту занимать должности в органах госвласти. Дело слушалось в рамках статьи о мошенничестве (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ).
По данным следствия, весной 2023 года подсудимый взял 925 тысяч рублей, якобы обещая за эти деньги изучить материалы одного из уголовных дел, а также повлиять на сотрудников следственного отдела.