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Экс-прокурору Железнодорожного района Ростова сократили срок лишения свободы

Бывшему прокурору в Ростове-на-Дону смягчили приговор.

Источник: Комсомольская правда

Бывшему прокурору Железнодорожного района Ростова-на-Дону сократили срок заключения после рассмотрения апелляции. Об этом 27 ноября сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

— Решение первой инстанции изменили со смягчением наказания до 3 лет и 8 месяцев колонии общего режима, — проинформировали в инстанции.

Напомним, в сентябре 2024 года Пролетарский районный суд донской столицы приговорил экс-прокурора к 4 годам и 2 месяцам колонии общего режима, а также на 2 года запретил специалисту занимать должности в органах госвласти. Дело слушалось в рамках статьи о мошенничестве (ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 3 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, весной 2023 года подсудимый взял 925 тысяч рублей, якобы обещая за эти деньги изучить материалы одного из уголовных дел, а также повлиять на сотрудников следственного отдела.