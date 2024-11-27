Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

17-летняя девушка погибла в ДТП по вине неопытного водителя в Магнитогорске

Он не справился с управлением на грунтовой дороге, машина опрокинулась на крышу.

Источник: Управление Госавтоинспекции Челябинской области

В Магнитогорске 19-летний водитель за рулем ВАЗ 2109 не справился с управлением на грунтовой дороге и врезался в земляной вал, после чего «девятка» опрокинулась на крышу. Погибла 17-летняя пассажирка. Виновник ДТП убежал с места аварии, но его нашли в течение часа, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Госавтоинспекторы поделились подробностями трагедии. Все случилось поздним вечером 26 ноября, в 500 метрах от дома № 3 по улице Любимая. В «девятке» находились четыре человека — сам водитель и трое пассажиров. Погибшая девушка сидела сзади водителя, с правой стороны. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.

Также выяснилось, что за рулем парень накатал 1 год и 5 месяцев. Ранее его привлекали к ответственности за управление неисправным автомобилем и другие нарушения ПДД. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.