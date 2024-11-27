17-летняя девушка погибла в ДТП по вине неопытного водителя в Магнитогорске

В Магнитогорске 19-летний водитель за рулем ВАЗ 2109 не справился с управлением на грунтовой дороге и врезался в земляной вал, после чего «девятка» опрокинулась на крышу. Погибла 17-летняя пассажирка. Виновник ДТП убежал с места аварии, но его нашли в течение часа, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
Госавтоинспекторы поделились подробностями трагедии. Все случилось поздним вечером 26 ноября, в 500 метрах от дома № 3 по улице Любимая. В «девятке» находились четыре человека — сам водитель и трое пассажиров. Погибшая девушка сидела сзади водителя, с правой стороны. Все они не были пристегнуты ремнями безопасности.
Также выяснилось, что за рулем парень накатал 1 год и 5 месяцев. Ранее его привлекали к ответственности за управление неисправным автомобилем и другие нарушения ПДД. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.