17-летняя девушка погибла в ДТП по вине неопытного водителя в Магнитогорске

В Магнитогорске 19-летний водитель за рулем ВАЗ 2109 не справился с управлением на грунтовой дороге и врезался в земляной вал, после чего «девятка» опрокинулась на крышу. Погибла 17-летняя пассажирка. Виновник ДТП убежал с места аварии, но его нашли в течение часа, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.