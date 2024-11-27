Бывший пристав из Ангарска был пойман на мошенничестве и взятке

В Ангарске пристав-исполнитель был пойман на мошенничестве и взятке. Как сообщают в СУ СКР и прокуратуре Иркутской области, 41-летний мужчина в 2022 году узнал, что у жителя города нефтехимиков с долгом в более миллиона рублей есть японская иномарка. Машина попадала под арест, с последующей продажей в счет долга.
— Прибыв на территорию гаражного кооператива, он предложил должнику передать ему вознаграждение в размере 60 тыс. рублей за не наложение ареста на авто, на что последний согласился. Однако на момент передачи денег исполнительное производство у осужденного было изъято, и он не имел полномочий производить по нему какие-либо действия, о чем умолчал, — поделились в прокуратуре.
Затем он убедил должника, что сможет помочь добиться списания половины зарплаты, а не всей суммы в счет долга. Тогда сибиряк заплатил приставу ещё 34 тысячи рублей. Последний пошел к правоохранителям после визита других приставов. К его удивлению они собирались арестовать авто.
Уже бывший пристав по решению суда отправится в колонию общего режима на четыре года. Также ему на три года запретили занимать определенные должности.