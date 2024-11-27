Бывший пристав из Ангарска был пойман на мошенничестве и взятке

— Прибыв на территорию гаражного кооператива, он предложил должнику передать ему вознаграждение в размере 60 тыс. рублей за не наложение ареста на авто, на что последний согласился. Однако на момент передачи денег исполнительное производство у осужденного было изъято, и он не имел полномочий производить по нему какие-либо действия, о чем умолчал, — поделились в прокуратуре.