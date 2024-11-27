«Отобрал жизнь матери на глазах ее 11-месячной малышки»: вспоминаем пять громких преступлений 2024 года

Но планам сибирячки не суждено было сбыться. Спустя 12 часов после этой переписки Ирина уже была мертва. Убийцей стал ревнивец-муж, который был готов на все, лишь бы не отпускать любимую. Игорь набросился на супругу с ножом прямо в ЗАГСе — во время подачи заявления на развод. Самое страшное, что произошло это не только на глазах регистратора, но и 11-месячной дочери Ирины от первого брака. Теперь о ней заботятся бабушка и дедушка — родители погибшей. После произошедшего девочка долго искала и звала маму.