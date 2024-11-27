«Отобрал жизнь матери на глазах ее 11-месячной малышки»: вспоминаем пять громких преступлений 2024 года

Каждый год в Приангарье происходят сотни жестоких преступлений. Однако все тайное становится явным — эта простая истина давно стала девизом сотрудников правоохранительных органов. По данным полиции, показатели раскрываемости убийств возросли до 97%, разбойных нападений — до 97,9%, грабежей — до 86,4%*.
«Комсомолка» решила вспомнить о самых громких расправах уходящего 2024 года, которые были совершены в Иркутской области.
1. УБИЛ, ЧТОБЫ НЕ РАЗВОДИТЬСЯ.
21-летняя Ирина (имена изменены — прим. Ред.) из Саянска устала от поведения новоиспеченного супруга. 25-летний Игорь оказался далек от образа примерного семьянина: выпивал и даже поднимал на молодую жену руку. Спустя месяц в браке, в ночь на 16 мая, девушка написала подруге сообщение, полное безысходности:
«Он опять избил меня! Угрожал, что зарежет… Я больше так не могу. Утром подам заявление на развод, а потом в полицию».
Но планам сибирячки не суждено было сбыться. Спустя 12 часов после этой переписки Ирина уже была мертва. Убийцей стал ревнивец-муж, который был готов на все, лишь бы не отпускать любимую. Игорь набросился на супругу с ножом прямо в ЗАГСе — во время подачи заявления на развод. Самое страшное, что произошло это не только на глазах регистратора, но и 11-месячной дочери Ирины от первого брака. Теперь о ней заботятся бабушка и дедушка — родители погибшей. После произошедшего девочка долго искала и звала маму.
25-летний мужчина расправился с молодой женой и попал в тюрьму. Прокуратура Иркутской области.
Спустя три месяца расследования уголовного дела Игорю вынесли приговор. Он раскаялся в содеянном, а судебно-психиатрическая экспертиза показала, что в момент совершения убийства преступник мог осознавать характер своих действий. Его приговорили к 9,5 годам лишения свободы.
Также душегубу предстоит выплатить 2 млн рублей компенсации морального вреда в пользу матери и осиротевшей дочки Ирины.
2. ТАК И НЕ УВИДЕЛ ДОЛГОЖДАННОГО СЫНА.
Жизнь 33-летнего Василия Кустова оборвалась в июне. Мужчина вместе с семьей приехал в поселок Рассвет Осинского района, где проживают его родители. Вместе с беременной женой, шестилетней дочкой, невесткой и племянником он поехал на пляж Братского водохранилища, что в 15-ти минутах езды на машине. Туда родственники добрались по размытой дороге через лес, а вот, возвращаясь обратно, выбрали другой знакомый путь. Но тот был перекрыт шлагбаумом. Оказалось, что территорию арендовали частники. С одного авто хозяева просили по 500 рублей.
— На посту сидел вахтер — женщина в годах, — рассказывала тогда корреспонденту КП-Иркутск жена Василия Кристина. — Она в грубой форме отказалась пропускать машину без оплаты, хотя муж сказал, что мы местные. Он разозлился, сел за руль и проехал под шлагбаумом. Крыша его практически не задела, но следом за нами рванул белый пикап. Внутри сидели двое мужчин и женщина, которые пытались перегородить путь и выкрикивали угрозы. Я просила супруга не останавливаться, так как было очень страшно. Подъехав к дому, он вышел из салона. В этот момент на него налетели эти двое…
Мужчина воспитывал троих дочерей. В том числе ребенок от первого брака. Фото: личный архив Кустовых.
По словам женщины, один из незнакомцев ударил Василия по голове, после чего тот упал на землю. Уже в больнице стало известно: мужчина скончался от кровоизлияния в мозг. 37-летнего подозреваемого в нападении задержали, в Следкоме завели уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
У погибшего остались трое дочерей, в том числе от первого брака, а в июле вдова родила мальчика. Из-за одной драки ребенок никогда не сможет познакомиться с родным отцом.
3. ЗАРЕЗАЛИ ИЗ-ЗА ОЧЕРЕДИ НА КАССУ.
Обычный поход в супермаркет возле дома обернулся трагедией для семьи из Братска. Вечером 9 августа Анастасия Миллер вместе со старшим сыном зашла в магазин за сахаром для компота. Ее муж Евгений и младший ребенок остались ждать в машине.
— Пакеты лежали на прилавке возле входа. Мы взяли пять килограммов и положили на закрытую кассу, чтобы не тащить по всему залу. Затем быстренько захватили другие продукты и направились рассчитываться. Кассир закрыл наш чек и уже был готов обслуживать следующего покупателя, но тут я вспомнила про сахар. Буквально за секунду развернулась, схватила пакеты и попросила пробить и их…
За Анастасией в это время стоял 51-летний мужчина с бутылкой пива. Он начал возмущаться, что женщина якобы влезла перед ним без очереди.
— Я пыталась спокойно объяснить ситуацию, но он начал меня всячески оскорблять, матерился, вел себя агрессивно. Я ответила: «Вы зачем так с женщиной разговариваете? У меня муж в машине сидит», намекая, что за меня есть кому заступиться. Он разозлился еще сильнее. Мы с сыном быстро вышли из магазина, а он, бросив покупки, кинулся за нами…
Увидев приближающегося незнакомца, Евгений вышел из машины.
До своего 49-летия Евгений не дожил всего один день. Фото: из личного архива героев публикации.
— Тот начал кричать и кидаться на мужа. Женя дал ему оплеуху. А тот вдруг выхватил из кармана нож! Я только успела крикнуть: «Женя, у него нож!», как незнакомец уже ударил его в грудь. Не угрожал, не размахивал им, а сразу решил убить.
Убедившись, что оппонент ранен, нападавший, как ни в чем не бывало, вернулся в магазин, где его скрутили очевидцы. Евгений Миллер скончался от потери крови — за день до своего 49-летия. За всем этим ужасом наблюдала не только жена сибиряка, но и дети.
— Что это? Судьба или злой рок? Получается, что цена жизни моего мужа — это стоимость бутылки пива и одной минуты ожидания в очереди, — плакала во время разговора с корреспондентом КП-Иркутск Анастасия.
4. ВЫШЛА ПОГОВОРИТЬ С ДРУГОМ И ПОГИБЛА.
«Мы будем помнить ее такую живую улыбку! А еще добро, которое она приносила в наш мир», — говорили друзья и близкие о 12-летней школьнице из Балаганского района. На фото девочка-подросток и вправду, выглядела счастливой. Только вот правый нижний угол снимка перевязали черной лентой.
— Она была самая младшенькая из пятерых детей, — едва сдерживая слезы, рассказывал отец погибшей семиклассницы. — В школе была хорошисткой, дома послушным ребенком, со сверстниками — верным другом, всем помогала. Старательная девочка была, своего добивалась. А какая красавица!
Но, кто мог отобрать жизнь подростка? Подозреваемым стал ее 15-летний друг. По предварительным данным, приятели могли договориться о встрече, чтобы что-то обсудить. А вечером 21 сентября несчастную нашли мертвой на одной из улиц поселка — у заброшенного туалета.
Парня задержали и обвинили в «убийстве малолетней». Следствие продолжается.
5. ОТДАЛ ЖИЗНЬ НА РАБОТЕ.
35-летнего Александра Печелатова в родном поселке Улькан знали многие. Мужчина несколько лет проработал фельдшером скорой помощи. Кто-то был его пациентом, кто-то обращался за советом вне рабочего времени. Верным клятве Гиппократа тот остался навсегда… Убил медика 53-летний мужчина, которого Александр пытался доставить в больницу.
Незадолго до трагедии Александр отпраздновал 35-летие. Фото: личный архив.
Около 22 часов вечера 21 ноября в Казачинско-Ленскую районную больницу поступил вызов из вахтового поселка. Работнику одного из местных предприятий стало плохо. Было подозрение на повышенное давление. Бригада «скорой» в составе фельдшера и водителя выехала по адресу. 53-летнего мужчину было решено госпитализировать. В пути тот стал вести себя агрессивно.
— Попросил меня вперед посадить. (Фельдшер — прим. ред.) Говорит: «у нас все здесь ездят», — рассказывал о мотиве убийства сам вахтовик.
Посреди трассы карета «скорой» остановилась. Александр вышел из кабины, чтобы в очередной раз успокоить буйного пациента. Тот вышел ему навстречу, достал из кармана перочинный нож и ранил в грудь. Медик ринулся в сторону, в это время нападавший погнался за водителем, но тот сумел оторваться.
Когда вахтовик скрылся, пострадавшего попытались доставить в больницу Казачинского, но не успели. Александр скончался от потери крови. Дома его ждали жена и двое детей. Младшей дочери нет и двух лет. На прощание с фельдшером со всего района съехались больше сотни человек. По словам родственников, могила Александра буквально скрылась за цветами.
Подозреваемого в убийстве вскоре задержали и поместили под стражу.
*Данные статистики ГУ МВД России по Иркутской области на январь 2024 года.