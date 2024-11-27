В Поморье вынесли приговор организатору покушения на убийство с помощью огнемета

«Ломоносовский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 56-летнего жителя Мурманска виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство более двух лиц, совершенного общеопасным способом). Судом установлено, что осужденный в октябре 2005 года организовал покушение на убийство шести лиц, в том числе депутата областного собрания депутатов, с целью дальнейшего предпринимательского сотрудничества с иными лицами в лесной сфере. Преступление совершено выстрелом из огнемета через оконный проем офисного помещения», — говорится в сообщении.
Приговором суда осужденному за организацию преступления назначено наказание в виде 24 лет 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом 80 тыс. рублей.
Для совершения преступления организатор привлек стороннее лицо. Как ТАСС уточнили в надзорном органе Архангельской области и НАО, уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство, по совокупности с ранее совершенными преступлениями в сентябре 2022 года он был приговорен к 22 годам колонии строгого режима.
Перед выстрелом все потерпевшие покинули рабочее место и остались живы, добавили в региональной прокуратуре.