В Поморье вынесли приговор организатору покушения на убийство с помощью огнемета

«Ломоносовский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинителя и признал 56-летнего жителя Мурманска виновным по ч. 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, п. “а”, “е” ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация покушения на убийство более двух лиц, совершенного общеопасным способом). Судом установлено, что осужденный в октябре 2005 года организовал покушение на убийство шести лиц, в том числе депутата областного собрания депутатов, с целью дальнейшего предпринимательского сотрудничества с иными лицами в лесной сфере. Преступление совершено выстрелом из огнемета через оконный проем офисного помещения», — говорится в сообщении.