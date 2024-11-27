Пропавшего в Омске мальчика нашли в автобусе

Ранее мы сообщали о пропаже 10-летнего внука. Правоохранители установили, что дети приехали в гости к бабушке в Омск из Марьяновского района. Когда женщина с детьми вышли гулять, 10-летний ребенок оторвался от остальной семьи и потерялся. Женщина пришла за помощью в полицию. Испуганного ребенка на парковке возле одного из торговых комплексов Левобережья обнаружили сотрудники ДПС.