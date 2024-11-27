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Пропавшего в Омске мальчика нашли в автобусе

8-летний ребёнок вышел из школы и не пришёл домой.

Омская полиция сообщила, что 8-летнего мальчика, которого ранее искали в городе, нашли в автобусе.

Сообщается, что ребёнок вышел из школы на ул. Энтузиастов и не пришёл домой. В полицию обратились его родители. Спустя несколько часов его обнаружили неравнодушные граждане в автобусе в Октябрьском округе. В полиции отметили, что противоправных действий в отношении ребенка не совершалось.

Ранее мы сообщали о пропаже 10-летнего внука. Правоохранители установили, что дети приехали в гости к бабушке в Омск из Марьяновского района. Когда женщина с детьми вышли гулять, 10-летний ребенок оторвался от остальной семьи и потерялся. Женщина пришла за помощью в полицию. Испуганного ребенка на парковке возле одного из торговых комплексов Левобережья обнаружили сотрудники ДПС.