На улицах Уфы зафиксировали превышение пыли в пять раз

В Уфе зафиксировано превышение ПДК пыли в воздухе. Согласно последним исследованиям, 25 ноября превышение на проспекте Октября, 141 было в 5,2 раза. В центре города, на Гафури, 101 в 3,3 раза и в 2,3 раза — на Злобина, 11.
В этот жень день специалисты замерили концентрацию изопропилбензола. Содержание газа было повышено днем и вечером на Гафури, 101 и на проспекте Октября, 141.
Также пыль и газ были превышены и накануне, 26 ноября, утром.
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