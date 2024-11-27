На улицах Уфы зафиксировали превышение пыли в пять раз

В Уфе зафиксировано превышение ПДК пыли в воздухе. Согласно последним исследованиям, 25 ноября превышение на проспекте Октября, 141 было в 5,2 раза. В центре города, на Гафури, 101 в 3,3 раза и в 2,3 раза — на Злобина, 11.