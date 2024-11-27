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Облсуд оставил в СИЗО самарского экс-министра управления финансами

Бывший министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов не смог оспорить свой арест. Решение принял Самарский областной суд, сообщает пресс-служба учреждения.

Источник: Коммерсантъ

Андрей Прямилов был арестован Октябрьским районным судом Самары 18 октября 2024 года. Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) при строительстве станции самарского метрополитена.

Следствие выяснило, что бывший глава регионального минфина организовал незаконное перечисление аванса в размере 3,5 млрд руб. компании «ВТС», которая выполняет работы.

Деньги переводились из резервного фонда Самарской области. Но по закону указанная структура была не вправе это финансировать.

Первыми по делу о превышении должностных полномочий при стройке самарского метро силовики задержали бывшего главу регионального правительства Виктора Кудряшова и экс-руководителя областного минстроя Михаила Асеева. Это произошло еще в ноябре 2023 года. Следующим силовики задержали Николая Плаксина, также бывшего министра строительства Самарской области, которому вменили аналогичное преступление.