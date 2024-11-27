Облсуд оставил в СИЗО самарского экс-министра управления финансами

Первыми по делу о превышении должностных полномочий при стройке самарского метро силовики задержали бывшего главу регионального правительства Виктора Кудряшова и экс-руководителя областного минстроя Михаила Асеева. Это произошло еще в ноябре 2023 года. Следующим силовики задержали Николая Плаксина, также бывшего министра строительства Самарской области, которому вменили аналогичное преступление.