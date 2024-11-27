34 уголовных дела: в Самаре подвели итоги миграционных рейдов

Так, на ул. Дальневосточной и в проезде Мальцева в Самаре полицейские проверяли торговые площадки и выяснили, что один мигрант нарушил законодательство уже второй раз за год. Теперь решается вопрос о его выдворении из страны. Аналогичное наказание ждет еще двух работников торговой базы: они нарушили режим пребывания. В отношении трех человек составили протоколы об административном нарушении.