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34 уголовных дела: в Самаре подвели итоги миграционных рейдов

В Самарской области с 19 по 22 ноября проходили миграционные рейды. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Правоохранители проверили 1661 объект и пресекли 509 административных нарушений. Возбуждено 34 уголовных дела, обнаружен 141 иностранец, нелегально находящийся в РФ.

Так, на ул. Дальневосточной и в проезде Мальцева в Самаре полицейские проверяли торговые площадки и выяснили, что один мигрант нарушил законодательство уже второй раз за год. Теперь решается вопрос о его выдворении из страны. Аналогичное наказание ждет еще двух работников торговой базы: они нарушили режим пребывания. В отношении трех человек составили протоколы об административном нарушении.

Кроме того, во время рейдов по контролю за оборотом наркотиков у гражданина Узбекистана изъяли героин. Возбуждено уголовное дело.