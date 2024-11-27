В Новосибирской области перекрыли незаконные выпуски сточных вод в реку Тула

Работы по тампонированию труб на улицах Беловежской и Петухова были проведены сотрудниками МП «МЕТРО МиР» по решению межведомственной рабочей группы по противодействию незаконному пользованию водными объектами.
Кроме того, до конца года планируется перекрыть еще три незаконных выпуска сточных вод для очистки реки. Река Тула была выбрана для реализации пилотного проекта из-за наибольшего числа жалоб, связанных с незаконными сбросами сточных вод.
В нарушении природоохранного законодательства подозреваются как производственные предприятия, так и управляющие компании и владельцы индивидуальных жилых домов. После завершения работы на реке Тула аналогичные мероприятия будут проведены и на других реках.