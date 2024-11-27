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В Горячем ключе мужчина угостил своих коллег пирогом с наркотиком

Остатки пирога направили на экспертизу.

В Горячем ключе мужчина угостил своих коллег пирогом с наркотиком. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что в больницу поступило шесть работников стройки. Сотрудники полиции установили, что они отравились выпечкой, которой их угостил 23-летний мужчина.

Выяснилось, что обвиняемый приготовил пирог с добавлением наркотика растительного происхождения. «Ингредиент» он нашел на берегу реки Псекупс.

Мужчину привлекли к административной ответственности. По факту дела проводится проверка.

Напомним, в Сочи полицейские задержали ростовчанина, который был в федеральном розыске за хранение наркотиков. Оперативники обнаружили злоумышленника в Лазаревском районе курорта.

Ранее мы писали, на Кубани организаторы нарколаборатории получили 30 лет на двоих. Известно, что в 2021 году подсудимые решили заняться изготовлением наркотиков.