В Петербурге задержали мужчину по подозрению в легализации 21 тыс. мигрантов

«За оказанные незаконные услуги фигурант совместно с иными лицами получали денежное вознаграждение. Всего таким образом оформлены документы более чем 21 тыс. мигрантов, которые не имели намерения фактически проживать по месту регистрации. 26 ноября подозреваемый задержан при содействии сотрудников ОМОН “Балтика” на транспорте ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и сотрудников ОЭБиПК по Ленинградской области МВД России в аэропорту Пулково», — говорится в сообщении.
Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинения и избрании меры пресечения.
Следствие установило, что преступную схему злоумышленник вместе с подельниками разработали не позднее 30 августа 2023 года. Для своих целей фигуранты использовали юридическое лицо, которое реально свою хозяйственную деятельность не осуществляет — его реквизиты они вносили в бланки уведомлений о прибытии мигрантов. Затем сообщники находили иностранных граждан, прибывших в Санкт-Петербург, фиктивно ставили их на миграционный учет, указывая реквизиты вышеуказанной фирмы, которая выступала якобы принимающей стороной, а также оформляли «клиентам» патенты.
Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу в отношении фигуранта и его пока неустановленных соучастников возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции, совершенная группой лиц).