В Петербурге задержали мужчину по подозрению в легализации 21 тыс. мигрантов

Следствие установило, что преступную схему злоумышленник вместе с подельниками разработали не позднее 30 августа 2023 года. Для своих целей фигуранты использовали юридическое лицо, которое реально свою хозяйственную деятельность не осуществляет — его реквизиты они вносили в бланки уведомлений о прибытии мигрантов. Затем сообщники находили иностранных граждан, прибывших в Санкт-Петербург, фиктивно ставили их на миграционный учет, указывая реквизиты вышеуказанной фирмы, которая выступала якобы принимающей стороной, а также оформляли «клиентам» патенты.