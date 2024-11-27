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Верная собака четыре дня просидела на льду реки, куда провалился ее хозяин

Собаку Белку пытались забрать домой родственники, но она все равно возвращалась обратно.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском селе Караидель на берегу реки жители заметили собаку. Она просидела на одном месте четыре дня. Не страшны были «башкирской Хатико» ни ночь, ни холод, ни сильный ветер. Оказалось — ждала хозяина, который провалился под лед.

24 ноября 59-летний Николай Халанчук решил сократить путь до дома. Выехал на велосипеде на реку, едва покрывшуюся тонкой коркой льда. Примерно на середине коварный осенний лед не выдержал и треснул. Сельчанин провалился и утонул, его тело четыре дня искали водолазы. Все это время на берегу не сходила с места собака Белка — только бы услышать знакомый и родной голос хозяина, почуять его запах.

— Родственники пытались забрать ее домой, но безуспешно. Верный друг не покидает надежды встретить своего хозяина вновь, — рассказал руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

Спасатели и водолазы экстренных служб четыре дня искали 59-летнего мужчину под водой и на воде. Фото: госкомитет РБ по ЧС.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ.

Толщина льда составляла всего 2 сантиметра. Для пешего перехода и тем более с велосипедом вставать на него было просто опасно для жизни.

— Николай просто хотел срезать путь к дому через речку. Доехал до середины реки на велосипеде, после чего, к сожалению, ушел под воду, — рассказала «КП-Уфа» жительница Караидели.

Родственники мужчины пытались забрать собаку домой, но она каждый раз сбегала и возвращалась к злополучной проруби. Фото: госкомитет РБ по ЧС.

Когда Николай провалился под лед, это заметили его односельчане. Среди них был родной племянник, который без раздумий бросился на помощь дяде. К несчастью, было уже поздно, да к тому же, парень сам провалился под лед и едва не утонул. Другие очевидцы помогли племяннику выбраться на берег и вызвали скорую помощь. Медики доставили его в районную больницу с обморожением.

— С ним все хорошо, немного лишь руки отморозил. Сейчас дома находится, — рассказала «КП-Уфа» о состоянии молодого человека его сестра.

На место немедленно прибыли спасатели, водолазы осмотрели дно на глубине 7 метров, но в первые сутки смогли достать на берег только велосипед, принадлежавший утонувшему…

Односельчане погибшего мужчины вспоминают, что дядя Коля постоянно передвигался по селу на велосипеде в сопровождении своей любимицы, старенькой дворняги Белки. Фото: госкомитет РБ по ЧС.

НЕ ДОЖДАЛАСЬ ХОЗЯИНА.

Как говорят жители села Караидель, дядю Колю знали почти все местные. Он жил на хуторе, расположенном на другом берегу реки. Добрый и отзывчивый мужчина постоянно передвигался по деревне на велосипеде, а за ним хвостиком бегала старенькая собачка. В день трагедии она, как и обычно, сопровождала мужчину по дороге домой.

— Да у него были две собаки. Одна была у него там на хуторе, на привязи, а другая всегда и везде была с ним. Очень была преданная собака, всегда восхищалась ей. Очень жаль, что так случилось, — рассказывает местная жительница Ксения Б.

Еще одна сельчанка поведала, что Николай души не чаял в своих собачках, с которыми проводил много времени.

— Жалко человека, жалко его собак. Всегда за ним ходили две собаки. Хоть и сам недоедал этот бедный человек о собаках своих заботился. Они же как Хатико… Как они теперь, — с грустью вздыхает женщина.

К сожалению, дядя Коля больше не погладит свою верную Белку. Днем 27 ноября его тело было найдено водолазами и доставлено на берег.

Днем 27 ноября 59-летнего Николая Халанчука извлекли из воды водолазы и спасатели из МЧС и госкомитета Башкирии по ЧС. Фото: МЧС по РБ.

— Поиски продолжались в сложных условиях до сегодняшнего дня, буквально 30 минут назад тело мужчины было найдено и извлечено из воды, — сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

Что же будет теперь с собакой? Вернется ли она домой или так останется ждать хозяина, пока совсем не замерзнет, покажет лишь время. Родственники не теряют надежды, что Белка все же сможет примириться с потерей и вернется домой.

ЗЛОЙ РОК ИЛИ СОВПАДЕНИЕ?

Как рассказывают местные жители, семь лет назад Николай Халанчук уже находился на волоске от гибели. Поздней осенью 2017 года он плыл в лодке вместе со своим другом и супругой через реку Уфа. В какой-то момент судно перевернулось и накрыло пассажиров. В тот день выжил только Николай.

«Комсомольская правда-Уфа» приносит соболезнования родным и близким погибшего мужчины.