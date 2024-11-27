Верная собака четыре дня просидела на льду реки, куда провалился ее хозяин

Когда Николай провалился под лед, это заметили его односельчане. Среди них был родной племянник, который без раздумий бросился на помощь дяде. К несчастью, было уже поздно, да к тому же, парень сам провалился под лед и едва не утонул. Другие очевидцы помогли племяннику выбраться на берег и вызвали скорую помощь. Медики доставили его в районную больницу с обморожением.