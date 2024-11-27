Собака насмерть загрызла 77-летнюю женщину под Петербургом

Ранее SPB.KP.RU рассказывал о другой трагедии, которая произошла в квартире в Шушарах. Утром 26 ноября по недосмотру родителей в ванной захлебнулся 12-летний мальчик. Он имел детский церебральный паралич. После этого в отношении родителей возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.