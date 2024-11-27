Собака насмерть загрызла 77-летнюю женщину под Петербургом

27 ноября на земельный участок, огороженный забором, в деревне Большие Колпаны Гатчинского района приехали экстренные службы. Там обнаружили тело 77-летней женщины, на теле которой заметили рваные раны. Следователи начали доследственную проверку, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ленинградской области.
— По предварительной информации экспертов, погибшая получила раны из-за многочисленных укусов собаки, — рассказали в ведомстве.
Выводы специалистов подкрепил тот факт, что на том же участке находилась собака. На ее шерсти были следы крови. Сейчас стражи правопорядка устанавливают все обстоятельства случившегося.
Ранее SPB.KP.RU рассказывал о другой трагедии, которая произошла в квартире в Шушарах. Утром 26 ноября по недосмотру родителей в ванной захлебнулся 12-летний мальчик. Он имел детский церебральный паралич. После этого в отношении родителей возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.