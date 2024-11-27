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На Урале бывшую медсестру осудили за травмирование младенца

При пеленании дама сломала ребенку плечо.

В Серове Свердловской области бывшей медсестре местного дома ребенка вынесли приговор за травмирование трехлетнего ребенка. Инцидент произошел при пеленании, сообщает облпрокуратура.

По данным следствия, ночью 6 августа во время пеленания дама сильно надавила на согнутые и прижатые к груди руки младенца. В результате у пострадавшего оказалось сломано плечо.

Суд назначил ей шесть месяцев ограничения свободы. Этот приговор уже вступил в законную силу. Кроме того, скоро в суде будет рассмотрен иск о взыскании с дома ребенка в пользу младенца компенсации морального вреда.