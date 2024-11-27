В Свердловской области арестовали участника стрельбы в торговом центре

«Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. [Второй участник] — потерпевший по этим материалам», — сказала собеседница агентства.
В суде уточнили, что в отношении арестованного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Он пробудет под стражей до 20 января 2025 года.
Стрельба в торговом центре в Каменске-Уральском произошла 21 ноября. Как сообщал ТАСС руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, в ней участвовали два местных жителя. В результате один участник конфликта был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, второй — с ножевым.