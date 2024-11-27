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В Свердловской области арестовали участника стрельбы в торговом центре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Красногорский районный суд Каменска-Уральского Свердловской области на два месяца заключил под стражу участника стрельбы в торговом центре, произошедшей в городе 21 ноября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Reuters

«Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. [Второй участник] — потерпевший по этим материалам», — сказала собеседница агентства.

В суде уточнили, что в отношении арестованного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Он пробудет под стражей до 20 января 2025 года.

Стрельба в торговом центре в Каменске-Уральском произошла 21 ноября. Как сообщал ТАСС руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых, в ней участвовали два местных жителя. В результате один участник конфликта был доставлен в больницу с огнестрельным ранением, второй — с ножевым.