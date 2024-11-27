В Коми подростков приговорили к воспитательной колонии по делу о теракте

Дело слушалось в 1-м Западном военном суде Санкт-Петербурга. Как сообщили «Ъ» в объединенной пресс-службе судов города, все трое обвиняемых были признаны виновными в покушении на теракт. «Группа была сформирована и действовала по поручениям через мессенджер Telegram, — пояснили в пресс-службе. — Виновным в содействии террористической деятельности признан куратор Абдугафур Ашуров. Ему назначено 12 лет лишения свободы. Три года из назначенного срока мужчина проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима».