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В Анапе хозяин частного дома погиб во время пожара

В станице Анапской во время пожара в частном доме погиб пенсионер. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, организована доследственная проверка.

Пожар произошел вечером 26 ноября в помещении летней кухни жилого дома, расположенного на улице Шевченко. По предварительным данным, соседи, увидев пожар, вызвали на место пожарную службу. После локализации возгорания в помещении нашли тело хозяина дома.

Одной из возможных причин пожара следователи называют неосторожное обращение с огнем. Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

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