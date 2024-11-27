В Анапе хозяин частного дома погиб во время пожара

Пожар произошел вечером 26 ноября в помещении летней кухни жилого дома, расположенного на улице Шевченко. По предварительным данным, соседи, увидев пожар, вызвали на место пожарную службу. После локализации возгорания в помещении нашли тело хозяина дома.
Одной из возможных причин пожара следователи называют неосторожное обращение с огнем. Сотрудники СКР устанавливают обстоятельства произошедшего, в том числе точную причину и очаг возгорания. В рамках проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.