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7-летнего ребенка насмерть задавил автобус на парковке ЖК под Алматы

На парковке ЖК «Асыл Арман» в Алматинской области 27 ноября 2024 года произошел смертельный наезд на ребенка, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Информация о трагедии появилась в соцсетях, где сообщалось, что автомобиль школьной развозки переехал ребенка. Малыш скончался на месте.

В пресс-службе ДП Алматинской области по данному факту сообщили, что водитель автобуса JAC на территории парковки ЖК «Асыл Арман», с. Иргели, сдавая задним ходом, допустил наезд на 7-летнего ребенка, который от полученных травм скончался на месте.

«В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение».

отмечено в сообщении.