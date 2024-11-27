7-летнего ребенка насмерть задавил автобус на парковке ЖК под Алматы

Информация о трагедии появилась в соцсетях, где сообщалось, что автомобиль школьной развозки переехал ребенка. Малыш скончался на месте.
В пресс-службе ДП Алматинской области по данному факту сообщили, что водитель автобуса JAC на территории парковки ЖК «Асыл Арман», с. Иргели, сдавая задним ходом, допустил наезд на 7-летнего ребенка, который от полученных травм скончался на месте.
«В настоящее время проводится досудебное расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение».