В Кузбассе пропал 12-летний мальчик

КЕМЕРОВО, 27 ноя — РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик пропал в городе Прокопьевске Кемеровской области, возбуждено уголовное дело.
Как сообщил региональный полицейский главк, отделом полиции «Центральный» ОМВД по городу Прокопьевску разыскивается 12-летний Кирилл Чирин, который во вторник около 21.00 (17.00 мск) вышел во двор дома по улице 2-я Осетинская и пропал.
«Следственными органами СУСК России по Кемеровской области — Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Прокопьевске 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба следственного управления.
Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.
Приметы пропавшего: на вид 12 лет, рост 145−150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные. Особые приметы: шрам на верхней губе, на правой щеке родинка. Был одет в шапку темно-синего цвета, жилетку бело-черного цвета, серую олимпийку, джинсы синего цвета, тряпичные сапоги черного цвета.
Следственные органы и сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, сообщить по телефонам: