В Кузбассе пропал 12-летний мальчик

Как сообщил региональный полицейский главк, отделом полиции «Центральный» ОМВД по городу Прокопьевску разыскивается 12-летний Кирилл Чирин, который во вторник около 21.00 (17.00 мск) вышел во двор дома по улице 2-я Осетинская и пропал.