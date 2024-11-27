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В Кузбассе пропал 12-летний мальчик

В Кузбассе 12-летний мальчик пропал, возбуждено уголовное дело.

Источник: © РИА Новости

КЕМЕРОВО, 27 ноя — РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик пропал в городе Прокопьевске Кемеровской области, возбуждено уголовное дело.

Как сообщил региональный полицейский главк, отделом полиции «Центральный» ОМВД по городу Прокопьевску разыскивается 12-летний Кирилл Чирин, который во вторник около 21.00 (17.00 мск) вышел во двор дома по улице 2-я Осетинская и пропал.

«Следственными органами СУСК России по Кемеровской области — Кузбассу в целях установления всех обстоятельств безвестного исчезновения в Прокопьевске 12-летнего мальчика возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба следственного управления.

В настоящее время следователи СК, оперативные подразделения МВД, сотрудники МЧС и волонтеры разыскивают ребенка, также проводятся следственные действия для установления причин и обстоятельств его исчезновения.

Отмечается, что расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления.

Приметы пропавшего: на вид 12 лет, рост 145−150 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные. Особые приметы: шрам на верхней губе, на правой щеке родинка. Был одет в шапку темно-синего цвета, жилетку бело-черного цвета, серую олимпийку, джинсы синего цвета, тряпичные сапоги черного цвета.

Следственные органы и сотрудники полиции просят всех граждан, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения ребенка, сообщить по телефонам: 8 (3842) 36−29−49, 8−939−821−1740 или 02 (с мобильного — 102).