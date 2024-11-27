Пашаев рассказал об очной ставке с Блиновским

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Экс-адвокат Эльман Пашаев рассказал в суде, что у него состоялась очная ставка с супругом «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексеем, во время которой он не получил ответа на вопрос, откуда у Блиновского такие деньги, передает корреспондент РИА Новости из зала 2-го Западного окружного военного суда.
По версии следствия, Пашаев в феврале в Москве убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение якобы сможет освободить его и его жену от уголовной ответственности. Достигнув договоренности, Пашаев получил от Блиновского не менее 18,5 миллиона рублей и 300 тысяч долларов. Бывший адвокат был арестован по обвинению в мошенничестве, вину не признает.
В ходе рассмотрения жалобы на продление срока ареста Пашаеву до 15 января он и его защитник сообщили, что Блиновский — единственный заявитель по делу, всё обвинение строится исключительно на его показаниях.
«В ходе неё (очной ставки — ред.) следователь отвёл наш вопрос, а откуда эти самые деньги у Блиновского, которые он мне якобы передал. Напомню, что в рамках уголовного дела в отношении Блиновского и его жены… все их средства и имущество арестованы. Следователь не дал нам узнать, а откуда тогда эти деньги», — сетовал Пашаев.
Пашаев ушел на СВО в 2023 году, подписав контракт с Минобороны. В середине апреля он сообщил, что с ним воюет и Блиновский, позднее экс-адвокат нередко давал комментарии по поводу мужа «королевы марафонов».
Пашаев известен как бывший адвокат актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП летом 2020 года. Пашаев в ходе судебного разбирательства выдвинул версию, что Ефремов не находился за рулем авто в момент ДТП, она была подкреплена показаниями трех свидетелей, которых позднее осудили за дачу ложных показаний. В целом же, по оценке журналистов и слушателей, тот процесс больше походил на телешоу из-за эксцентричного поведения почти всех его участников, в том числе профессиональных юристов. Ефремова приговорили к восьми годам колонии, а Пашаева прославила цитата «мы довольны своей работой максимально, но, к сожалению, наша работа не дала результатов». Вскоре его лишили адвокатского статуса.