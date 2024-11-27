Челябинского маньяка отправили на принудительное лечение: что известно о его жертвах

В отношении Ческидова суд назначил принудительные меры медицинского характера с помещением в специализированную психиатрическую больницу. Осенью 2009 года подсудимый похитил 19-летнюю девушку Катю. Он пригласил ее к себе домой в гости, но выпускать отказался. В итоге жертва провела у Ческидова четырнадцать лет. Первые два года она проживала у маньяка вместе с другой девушкой. О ней известно очень мало, лишь имя — Оксана.