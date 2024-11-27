Челябинского маньяка отправили на принудительное лечение: что известно о его жертвах

Получивший известность как «смолинский маньяк» житель Челябинска Владимир Ческидов, убивший женщину и 14 лет удерживавший в плену другую девушку, направлен решением суда на принудительное лечение. Об этом сообщает РИА «Новости».
В отношении Ческидова суд назначил принудительные меры медицинского характера с помещением в специализированную психиатрическую больницу. Осенью 2009 года подсудимый похитил 19-летнюю девушку Катю. Он пригласил ее к себе домой в гости, но выпускать отказался. В итоге жертва провела у Ческидова четырнадцать лет. Первые два года она проживала у маньяка вместе с другой девушкой. О ней известно очень мало, лишь имя — Оксана.
Как пишет «Комсомольская правда», девушка проводила дни в маленькой комнатке с решеткой на окне. Роль кровати играла широкая деревянная скамейка. В комнате находились и конструкции из палок: их маньяк использовал для издевательств.
В июле 2023 года у последнего случилось обострение психического заболевания. Маньяка поместили в больницу, после чего похищенной девушке наконец удалось сбежать из дома. Когда Чексидова задержали, следователи установили причастность мужчины к другому преступлению: в 2011 году он убил Оксану и закопал ее тело в погребе дома. Об этом рассказала освобожденная Екатерина.
Ческидову 51 год. Вместе с ним по делу о похищении девушки Кати проходит и его мать. Согласно показаниям соседей, женщина называла Екатерину девушкой ее сына. Есть вероятность, что она могла находиться в курсе всех обстоятельств похищения потерпевшей и предпринимать действия, направленные на сокрытие преступления. И если Ческидова признали невменяемым и направили в психиатрическую больницу, то мать мужчины может получить реальный срок.