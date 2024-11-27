Суд смягчил наказание экс-прокурору Железнодорожного района Ростова

Ранее Пролетарский районный суд города приговорил его к 4 годам и 2 месяцам заключения по обвинению в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 159 УК РФ). В 2023 году он получил почти миллион рублей от посредника местного жителя Чурина, которому пообещал раскрыть подробности возбужденного в отношении него уголовного дела и поспособствовать освобождению его от ответственности. Сразу после передачи денег самого Алексеева задержали оперативники УФСБ.