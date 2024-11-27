Пассажирка иномарки погибла в ДТП в Черемховском районе

В Черемховском районе ДТП иномарок закончилось смертью пассажирки. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона, авария произошла днем 27 ноября. Возле села Новогромово столкнулись «Кия» и «Ниссан».
— Предварительно установлено, что 67-летний водитель, управляя автомобилем «Кия», выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем «Ниссан», — поделились в ведомстве.
В итоге 64-летняя пассажирка скончалась до приезда медиков. Водителя «Ниссана» отвезли в больницу. Сейчас идет проверка.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пристав из Ангарска отправился в колонию на четыре года за мошенничество и взятку.