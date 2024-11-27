Прогулочное судно перевернулось в Баренцевом море, пассажиры наблюдали за китами

«Маломерное судно с девятью туристами и капитаном затонуло у Териберки. Они хотели посмотреть на китов», — передает telegram-канал Shot. По словам очевидцев, китов в море не наблюдалось в течение двух месяцев, однако организаторы утверждали, что, по их прогнозам, киты должны были приплыть именно в этот день.