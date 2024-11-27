Иностранцы обманули краснодарца на 8 млн, заменив банкноты бумагой

«Бизнес-партнеры» из Камеруна похитили у жителя Краснодара крупную сумму денег под предлогом закупки за границей орехов и сухофруктов по выгодной цене.
Вместе с коллегами из Москвы краснодарские полицейские уличили в краже и попытке мошенничества двух приезжих в возрасте 45 и 46 лет.
Злоумышленники предложили предпринимателю посредничество в бизнесе. Доверившись аферистам, житель Краснодара подготовил деньги в валюте. Он заметил подмену банкнот на обычную бумагу на одном из этапов сделки.
Полицейские выяснили, что новые «бизнес-партнеры» заменили купюры муляжом, когда мужчина отвлекся. Часть похищенных денежных средств они потратили на покупку иномарки стоимостью 2,5 млн рублей.
Кроме того, подозреваемые предложили этому же потерпевшему выгодно инвестировать деньги в иностранной валюте. Один из злоумышленников был задержан в момент передачи наличных в Москве. Позже его сообщника задержали также в столице.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. На время предварительного следствия один из мужчин заключен под стражу, а его соучастник находится под подпиской о невыезде.
Кроме того, выяснилось, что один из мужчин находится на территории страны незаконно и не имеет российского гражданства. Проводится проверка.