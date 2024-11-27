Москвич украл у водителя мусоровоза телефон за 100 тысяч рублей

По данным правоохранителей, подозреваемого задержали по месту жительства в Мукомольном проезде. Им оказался 43-летний житель Москвы. Силовики изъяли у него похищенный телефон. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.