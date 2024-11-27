Москвич украл у водителя мусоровоза телефон за 100 тысяч рублей

— Сотрудниками уголовного розыска задержан 43-летний житель столицы, подозреваемый в хищении мобильного телефона злоумышленник воспользовался тем, что водитель выполнял работу по выгрузке мусорных контейнеров, и тайно похитил из открытой кабины смартфон. Сумма ущерба составила более 103 тысяч рублей, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.
По данным правоохранителей, подозреваемого задержали по месту жительства в Мукомольном проезде. Им оказался 43-летний житель Москвы. Силовики изъяли у него похищенный телефон. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Также, 15 ноября, сотрудники полиции задержали 52-летнего москвича, подозреваемого в краже мобильного телефона у 22-летней девушки в московском баре на Арбате. У него изъяли похищенный телефон, который вернули потерпевшей. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело за кражу смартфона.