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Москвич украл у водителя мусоровоза телефон за 100 тысяч рублей

Сотрудники полиции задержали 43-летнего москвича, подозреваемого в краже мобильного телефона стоимостью 103 тысяч рублей у водителя мусоровоза. Об этом в среду, 27 ноября, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Источник: РИА "Новости"

— Сотрудниками уголовного розыска задержан 43-летний житель столицы, подозреваемый в хищении мобильного телефона злоумышленник воспользовался тем, что водитель выполнял работу по выгрузке мусорных контейнеров, и тайно похитил из открытой кабины смартфон. Сумма ущерба составила более 103 тысяч рублей, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным правоохранителей, подозреваемого задержали по месту жительства в Мукомольном проезде. Им оказался 43-летний житель Москвы. Силовики изъяли у него похищенный телефон. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Также, 15 ноября, сотрудники полиции задержали 52-летнего москвича, подозреваемого в краже мобильного телефона у 22-летней девушки в московском баре на Арбате. У него изъяли похищенный телефон, который вернули потерпевшей. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело за кражу смартфона.