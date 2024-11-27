Тюменскую стримершу, истязавшую детей на камеру, отправили в колонию

На карандаш правоохранителей «Жади» попала летом прошлого года после одного из стримов, где она издевалась над старшим ребенком. Вместо того, чтобы заработать на ужасном видео донаты, женщина заработала себе статью. Оказывается, такой способ получения денег со зрителей за аморальные действия предприимчивая мать использовала давно. Очевидно, что последний «выход в свет» оскорбил даже тех, кто привык спокойно реагировать на нецензурщину и размахивание руками.
Когда следователи начали разбираться в истории, то обнаружили немало неприятных подробностей.
Выяснилось, что мать не только не занималась воспитанием детей, она не торопилась обеспечить их минимальными условиями для нормальной жизни. У мальчишек не было даже спальных мест, они не знали, что такое гигиена. Старший пропускал школу, младший никогда не ходил в детсад и не имел медицинских документов. Мать избивала их почти каждодневно. В результате у старшего появилось психическое расстройство.
Во время процесса «Жади» свою вину отрицала. На каждый факт, доказанный следствием, у нее нашлись оправдания. Но суд стримерше не внял. Что и говорить: даже за решеткой она умудрялась хамить журналистам. Жаль, лицо при этом закрывала — видимо, за год, пока шло разбирательство, отвыкла от стримов.
Кстати, мальчики с момента ее задержанию и по сию пору находятся в реабилитационном центре. Никто из родных не оформил опеку над ними.