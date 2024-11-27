Тюменскую стримершу, истязавшую детей на камеру, отправили в колонию

Выяснилось, что мать не только не занималась воспитанием детей, она не торопилась обеспечить их минимальными условиями для нормальной жизни. У мальчишек не было даже спальных мест, они не знали, что такое гигиена. Старший пропускал школу, младший никогда не ходил в детсад и не имел медицинских документов. Мать избивала их почти каждодневно. В результате у старшего появилось психическое расстройство.