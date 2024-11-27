На Урале будут судить члена ОПГ, обвиняемого в организации незаконной миграции

Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.
По версии следствия, с 2021 по 2023 году обвиняемый, действуя в составе ОПГ, занимался организацией незаконного пребывания мигрантов на территории России. Группировка искала иностранных граждан, которые хотели легализовать свое пребывание в РФ, фиктивно ставила их на миграционный учет, помогала заключать фиктивные браки, выдавала подложные медицинские документы.
За эти действия члены группировки получали от мигрантов денежное вознаграждение. В отношении остальных участников ОПГ продолжается расследование уголовного дела.
«Канал организации незаконной миграции и фиктивной регистрации иностранных граждан на территории Екатеринбурга и Свердловской области был выявлен и пресечён сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР ГУ МВД России по Свердловской области в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
«МК-Урал» ранее писал, что 2945 нелегальных мигрантов были выдворены из Свердловской области с начала этого года. Об этом сообщили в региональном ГУФССП России.
Ранее сотрудники ФСБ России пресекли деятельность двух каналов нелегальной миграции в Свердловской области.