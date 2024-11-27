На Урале будут судить члена ОПГ, обвиняемого в организации незаконной миграции

По версии следствия, с 2021 по 2023 году обвиняемый, действуя в составе ОПГ, занимался организацией незаконного пребывания мигрантов на территории России. Группировка искала иностранных граждан, которые хотели легализовать свое пребывание в РФ, фиктивно ставила их на миграционный учет, помогала заключать фиктивные браки, выдавала подложные медицинские документы.