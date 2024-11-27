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Калининградца избили на подъезде к аэропорту «Храброво»

Калининградец, избивший мужчину у аэропорта, стал фигурантом уголовного дела.

Источник: РИА "Новости"

Фигурантом уголовного дела стал мужчина, избивший калининградца на въезде в аэропорт «Храброво». Об этом рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Все случилось в августе — 55-летний горожанин попал в отделение нейрохирургии с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломами. Оказалось, что его жестоко избил 52-летний житель региона, который рассвирепел из-за того, что автомобилист припарковал свою машину у шлагбаума так, что помешал ему проехать на территорию аэропорта.

Агрессору грозит лишение свободы на срок до 8 лет.