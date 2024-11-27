Крымчанин осужден за призывы к терроризму

Правоохранители установили, что в сентября 2022 года житель Бахчисарая увидел в интернете видеозапись с призывами к вступлению в антироссийское подпольное движение «Атеш» для осуществления террористических актов. После чего направил ее своим знакомым и склонял их к совершению теракта на территории Республики Крым.