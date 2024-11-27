Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Крымчанин осужден за призывы к терроризму

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — РИА Новости Крым. Жителю Бахчисарая грозит 16 лет заключения и штраф в 100 тысяч рублей за призывы к терроризму, сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Источник: РИА "Новости"

Правоохранители установили, что в сентября 2022 года житель Бахчисарая увидел в интернете видеозапись с призывами к вступлению в антироссийское подпольное движение «Атеш» для осуществления террористических актов. После чего направил ее своим знакомым и склонял их к совершению теракта на территории Республики Крым.

«Подсудимый признан виновным и ему назначено наказание (по совокупности с приговором Бахчисарайского районного суда Республики Крым от 11 апреля 2024 г.) в виде лишения свободы на срок 16 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 2 лет в тюрьме, со штрафом 100 000 рублей», — говорится в сообщении.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, уточнили в пресс-службе.

Ранее учителя истории и обществознания из Екатеринбурга осудили за публичное оправдание теракта на Крымском мосту. Его также лишили права заниматься педагогической деятельностью на два года.