Женщина погибла в ДТП на трассе М1 в Ивацевичском районе

Авария случилась 27 ноября около десяти часов утра. За рулем автомобиля Volkswagen был 71-летний минчанин. По предварительным данным, на 177-м км автодороги М1/Е30 Брест — Минск — граница России мужчина, будучи утомленным, не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. После этого машина въехала в кювет, где опрокинулась.