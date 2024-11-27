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Женщина погибла в ДТП на трассе М1 в Ивацевичском районе

27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе в ДТП погибла женщина-пассажир, сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария случилась 27 ноября около десяти часов утра. За рулем автомобиля Volkswagen был 71-летний минчанин. По предварительным данным, на 177-м км автодороги М1/Е30 Брест — Минск — граница России мужчина, будучи утомленным, не справился с управлением и врезался в барьерное ограждение. После этого машина въехала в кювет, где опрокинулась.

На месте ДТП от полученных травм скончалась 66-летняя женщина-пассажир. Травмы получила 57-летняя пассажирка, ее госпитализировали.

Для работы на месте происшествия выехали сотрудники ГАИ, следственно-оперативная группа. Правоохранители выяснят все обстоятельства случившегося.