Главный киллер группировки «Хади Такташ» сдал двух авторитетов, по заданию которых убил казанского бизнесмена в 1999 году

Жизнь киллеров не задалась: Новицкий в 2016 году вышел по УДО и скончался на воле от туберкулёза, а Ритик отбывает пожизненный срок в «Чёрном дельфине». Факты по делу, которое не могли раскрыть 25 лет, удалось установить только сейчас: Ринат Фархутдинов попытался скостить себе пожизненное и стал сотрудничать со следствием. Он дал показания по нераскрытому уголовному делу, которое совершил со своим подельником. И сдал двух бизнесменов — 50-летнего замгендиректора ООО «Автодор» Вадима Сошникова и его 49-летнего подчинённого Рафаиля Хамдеева.