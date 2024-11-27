В Териберке перевернулось морское судно с туристами из Петербурга

В Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщили, что на борту находились около девяти человек и один член экипажа. Лодка перевернулась на бок, и люди в спасательных были вынуждены забраться на бок судна. В момент ЧП рядом оказалось другая лодка, благодаря которой всех терпящих бедствие удалось спасти. Как выяснилось, выход в Баренцево море был запрещён до утра 29 ноября из-за погодных условий. Об этом предупреждало МЧС Мурманской области. Однако по какой-то причине экипаж затонувшей лодки проигнорировал предупреждение.