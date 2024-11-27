Нижегородцы заявили о массовом отравлении ядохимикатами на заводе: сообщается о погибших

«По мнению сотрудников, отравление произошло из-за нарушения техники безопасности при протравливании насекомых-вредителей в зерне ядовитыми ядохимикатами, и руководство пытается это скрыть», — утверждает «Кстати».
По данным издания, сейчас сотрудники комбината один за другим якобы оказываются в больнице. Работники пишут в сети, что забили тревогу и пытаются привлечь внимание общественности к происходящему из-за реакции их руководства. Также сообщается, что сильнее всех пострадали рабочие, грузившие зерно для отправки на птицефабрику — предположительно, один погиб, другой едва выжил.
Рабочие рассказывают, что начальство заставляет их проводить фумигацию зерна, зараженного различными насекомыми. По закону делать эту нужно в защитных костюмах, но, со слов рабочих, никто не предоставлял им никакой защиты.
Трудинспекция проводит проверку на основании заявлений работников о произошедшем. В ведомстве отметили, что никаких извещений о несчастном случае на производстве от работодателя не поступало.
Также сообщениями о массовом отравлении заинтересовались представители СУ СК России по Нижегородской области. Они также проводят доследственную проверку.