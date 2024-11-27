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Нижегородцы заявили о массовом отравлении ядохимикатами на заводе: сообщается о погибших

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноября, ФедералПресс. Массовое отравление с погибшими, предположительно, произошло на зерноперерабатывающем комбинате в Нижегородской области. Сотрудники предприятия сообщают, что сильнее всего пострадали рабочие, которые грузили зерно, один из них погиб.

Источник: РИА "Новости"

«По мнению сотрудников, отравление произошло из-за нарушения техники безопасности при протравливании насекомых-вредителей в зерне ядовитыми ядохимикатами, и руководство пытается это скрыть», — утверждает «Кстати».

По данным издания, сейчас сотрудники комбината один за другим якобы оказываются в больнице. Работники пишут в сети, что забили тревогу и пытаются привлечь внимание общественности к происходящему из-за реакции их руководства. Также сообщается, что сильнее всех пострадали рабочие, грузившие зерно для отправки на птицефабрику — предположительно, один погиб, другой едва выжил.

Рабочие рассказывают, что начальство заставляет их проводить фумигацию зерна, зараженного различными насекомыми. По закону делать эту нужно в защитных костюмах, но, со слов рабочих, никто не предоставлял им никакой защиты.

Трудинспекция проводит проверку на основании заявлений работников о произошедшем. В ведомстве отметили, что никаких извещений о несчастном случае на производстве от работодателя не поступало.

Также сообщениями о массовом отравлении заинтересовались представители СУ СК России по Нижегородской области. Они также проводят доследственную проверку.

несчастный случай
расследование