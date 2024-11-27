Нижегородцы заявили о массовом отравлении ядохимикатами на заводе: сообщается о погибших

По данным издания, сейчас сотрудники комбината один за другим якобы оказываются в больнице. Работники пишут в сети, что забили тревогу и пытаются привлечь внимание общественности к происходящему из-за реакции их руководства. Также сообщается, что сильнее всех пострадали рабочие, грузившие зерно для отправки на птицефабрику — предположительно, один погиб, другой едва выжил.