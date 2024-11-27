В Архангельске осудили организатора покушения на депутата

Как установили следователи, мурманчанин привлек исполнителя, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, в настоящее время он осужден. Исполнитель выстрелил из огнемета через оконный проем офисного помещения, в котором находились потерпевшие, однако непосредственно перед выстрелом все потерпевшие покинули рабочее место и перешли в другое помещение.