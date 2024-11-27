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В Архангельске осудили организатора покушения на депутата

МУРМАНСК, 27 ноя — РИА Новости. Архангельский суд приговорил организатора покушения на шесть человек, в том числе депутата, с помощью огнемета к 24 годам 8 месяцам колонии строгого режима, сообщили в региональной прокуратуре.

Источник: © РИА Новости

«Судом установлено, что осужденный в октябре 2005 года организовал покушение на убийство шести лиц, в том числе депутата областного собрания депутатов, с целью дальнейшего предпринимательского сотрудничества с иными лицами в лесной сфере», — говорится в сообщении.

Как установили следователи, мурманчанин привлек исполнителя, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, в настоящее время он осужден. Исполнитель выстрелил из огнемета через оконный проем офисного помещения, в котором находились потерпевшие, однако непосредственно перед выстрелом все потерпевшие покинули рабочее место и перешли в другое помещение.

«Приговором суда осужденному за организацию преступления назначено наказание в виде 24 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 80 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре. В законную силу приговор не вступил.