В Архангельске осудили организатора покушения на депутата

«Судом установлено, что осужденный в октябре 2005 года организовал покушение на убийство шести лиц, в том числе депутата областного собрания депутатов, с целью дальнейшего предпринимательского сотрудничества с иными лицами в лесной сфере», — говорится в сообщении.
Как установили следователи, мурманчанин привлек исполнителя, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство, в настоящее время он осужден. Исполнитель выстрелил из огнемета через оконный проем офисного помещения, в котором находились потерпевшие, однако непосредственно перед выстрелом все потерпевшие покинули рабочее место и перешли в другое помещение.
«Приговором суда осужденному за организацию преступления назначено наказание в виде 24 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом 80 тысяч рублей», — отметили в прокуратуре. В законную силу приговор не вступил.