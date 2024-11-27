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Груда металлолома попала в фуру на трассе «Байкал» в Слюдянском районе

Спасатели МЧС смогли деблокировать водителя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Авария, как из фильма ужасов, произошла на трассе в Слюдянском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области. Грузовик с полуприцепом поднимался в гору на 161 километре трассы «Байкал». В кузове у него была груда металлолома.

— Из него выпал груз — металлолом, который угодил в следовавшую за ним фуру. Её водитель получил травмы средней степени тяжести, — поделились в ведомстве.

Чтобы спасти мужчину, пожарным пришлось его деблокировать. Затем сибиряка передали в руки медиков. На месте серьезного ДТП работали четыре спасателя.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что пассажирка иномарки погибла в ДТП в Черемховском районе. Одному из водителей потребовалась помощь медиков.