Груда металлолома попала в фуру на трассе «Байкал» в Слюдянском районе

Авария, как из фильма ужасов, произошла на трассе в Слюдянском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области. Грузовик с полуприцепом поднимался в гору на 161 километре трассы «Байкал». В кузове у него была груда металлолома.
— Из него выпал груз — металлолом, который угодил в следовавшую за ним фуру. Её водитель получил травмы средней степени тяжести, — поделились в ведомстве.
Чтобы спасти мужчину, пожарным пришлось его деблокировать. Затем сибиряка передали в руки медиков. На месте серьезного ДТП работали четыре спасателя.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что пассажирка иномарки погибла в ДТП в Черемховском районе. Одному из водителей потребовалась помощь медиков.