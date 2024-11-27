Груда металлолома попала в фуру на трассе «Байкал» в Слюдянском районе

Авария, как из фильма ужасов, произошла на трассе в Слюдянском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС Иркутской области. Грузовик с полуприцепом поднимался в гору на 161 километре трассы «Байкал». В кузове у него была груда металлолома.