Настоящая жизнь на земле: москвичка нашла счастье вдали от городской суеты в башкирской деревне

Конечно, при переезде возникли некоторые сложности. Дело в том, что Анна практически ничего не знала о Башкирии, кроме того, что здесь провела детство ее мама. Однако желание жить на своей земле было сильнее всего. Супруги выбрали дом в Дубовке по наитию — увидев объявление о продаже, Виталий съездил на место и сразу понял: это их дом. По словам Анны, в Башкирии все же спокойнее и легче жить. Как рассказывает женщина, для счастливой жизни не нужен мегаполис, где более агрессивная среда. Анна тоже влюбилась в эту маленькую деревню с чистым воздухом и возможностью вести натуральное хозяйство.