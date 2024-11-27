Настоящая жизнь на земле: москвичка нашла счастье вдали от городской суеты в башкирской деревне

В небольшой деревне Дубовка, что находится в Иглинском районе Башкирии, живет уникальная семья Виталия и Анны Петровых, чья история полна смелых решений, любви и настоящих приключений. Их путь к счастью стал волшебной сказкой о том, как можно найти гармонию и смысл жизни вдали от шумных мегаполисов. О том, как обустроить быт в сельской местности, воспитать детей в гармонии с природой и привить им традиции рода, в беседе с «Новостями региона» рассказали сами супруги.
УСТАЛА ОТ МОСКОВСКИХ ПРОБОК И СПЕШКИ.
Все началось в 2011 году, когда москвичка Анна, уставшая от суеты мегаполиса, решила, что пришло время изменить свою жизнь. Пробки, загазованность и постоянная спешка стали для нее тяжелым бременем. Женщина мечтала уехать из города туда, где тихо и спокойно.
— Последние несколько лет жизни в Москве я чувствовала себя очень плохо. Я просто не знала, куда можно уехать. На тот момент у меня была дача в Подмосковье, и я все чаще начала думать о том, чтобы перебраться на дачу из шумной столицы, — рассказывает Анна.
Судьба свела Анну с Виталием на семинаре в Подмосковье в 2014 году. Год общения через переписку и поездки друг к другу привел их к важному решению — жить вместе. Виталий был родом из Давлеканово и не собирался покидать свою родину, поэтому Анна с радостью согласилась оставить за спиной городскую суету ради спокойной деревенской жизни. В 2015 году она окончательно переехала в Башкирию, где их семья начала новую главу.
Детям от прежних браков в семье всегда рады, они часто приезжают в деревню. Фото: личный архив героев публикации.
— У нас жизнь во многом связана именно с природой. Мы живем в деревне, на свежем воздухе, — рассказывает Анна. — Мы очень уважительно относимся ко всему живому. Можно сказать, моя мечта исполнилась, я живу за городом и чувствую себя прекрасно!
ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ.
Конечно, при переезде возникли некоторые сложности. Дело в том, что Анна практически ничего не знала о Башкирии, кроме того, что здесь провела детство ее мама. Однако желание жить на своей земле было сильнее всего. Супруги выбрали дом в Дубовке по наитию — увидев объявление о продаже, Виталий съездил на место и сразу понял: это их дом. По словам Анны, в Башкирии все же спокойнее и легче жить. Как рассказывает женщина, для счастливой жизни не нужен мегаполис, где более агрессивная среда. Анна тоже влюбилась в эту маленькую деревню с чистым воздухом и возможностью вести натуральное хозяйство.
— В основном, люди сбегают за город, но есть те, кто делает это осознанно, — говорит Виталий. — Анна, например, ушла с высокого поста, чтобы поменять свою жизнь. Она не сбежала от проблем, а именно осмысленно вышла на другой уровень.
Семья обожает путешествовать и набираться новых впечатлений. Фото: личный архив героев публикации.
В 2016 году в семье Петровых родилась дочь Варвара, а в 2020 — Лада. Девочки родились и выросли в Дубовке и считаются настоящими «деревенскими» детьми, свободными и счастливыми. От предыдущих браков у супругов есть еще трое детей: у Анны дочь, а у Виталия двое сыновей, которые прекрасно ладят между собой и конечно любят младших сестренок.
ЛЮБИМОЕ ДЕЛО.
Сейчас 48-летняя Анна преподает йогу и помогает людям не только укрепить тело, но и найти внутренний баланс, улучшить психоэмоциональное состояние и научиться справляться со стрессом. В условиях быстрого ритма жизни, когда каждый день наполнен заботами и тревогами, йога становится настоящим исцелением.
— Много лет я уже организовываю туры по йоге, где занятия проводятся на природе. Чаще всего это бывает летом, когда тепло, даже много раз в Индии были, — говорит Анна. — Сейчас, в основном, устраиваем выезды в Башкирии. В Иглино пока еще примеряемся к такому формату. Дочки пока еще не занимаются йогой, но очень интересуются. Приходят со мной на занятия, наблюдают и даже помогают.
В 2015 году Анна переехала к мужу в Башкирию. Фото: личный архив героев публикации.
42-летний Виталий — управленец, который руководит собственной фирмой по производству сыра. В 2020 году Виталий вернулся в свою родную деревню Рублевка в Давлекановском районе республики, где приобрел заброшенную ферму и старую школу с мечтой возродить эти места. С помощью инвестора они закупили 300 коз и превратили здание школы в сыроварню. Так появилась знаменитая «Рублевская сыроварня», где производятся сыры по традиционным рецептам без добавления консервантов и антибиотиков. Семья считает, что производство должно быть честным по отношению к потребителям и таким образом вносят свой вклад в экономику.
Уже через год после открытия ферма Петровых была удостоена Гран-при на масштабной агропромышленной выставке, а их сыры стали популярными не только среди местных жителей, но и среди гостей Башкирии. Сейчас Петровы вкладывают свою душу в развитие фермы и создание качественной продукции, возрождая традиции деревенского хозяйства. Новое поколение супруги также приучают к труду и к пониманию, как нужно зарабатывать. Дети активно помогают родителям по хозяйству, ведь труд сближает.
— Наши дети, в том числе от предыдущих браков, практически всегда с нами. Мы вместе путешествуем по Башкирии и за границу, — рассказывает Виталий. — Летом старшие помогают на нашем предприятии. Работают в цеху и понимают, откуда берутся деньги.
«НАШ ВЫСШИЙ СМЫСЛ — ДЕЛАТЬ ЛЮДЕЙ ЗДОРОВЕЕ».
Забота о здоровье и активный образ жизни играют важную роль в жизни семьи. Они уверены, что физическая активность не только поддерживает хорошую форму, но и укрепляет семейные узы, наполняя каждый день яркими впечатлениями. По словам Виталия, очень важны семейные ценности.
Девочкам очень нравится размеренная жизнь в деревне. Фото: личный архив героев публикации.
— Ценности должны быть не фальшивыми, а настоящими. Это когда человек живет достойной жизнью и делает свое дело честно, — говорит глава семейства. — Для меня семья — это высший смысл. В нашей семье — это служение людям, не отравлять их жизнь, а наоборот, наша цель — делать их здоровее. Дети уже определяются с будущей профессией, хотят поступать в медицинский, и уже понимают, куда двигаться.