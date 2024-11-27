Кубанскую чиновницу отстранили от должности после драки в салоне красоты: подробности

В Краснодарском крае заместитель главы администрации Гулькевичского района Олеся Кливцова отстранена от должности после появления в социальных сетях информации об избиении сотрудницы салона красоты, сообщает телеграм-канал администрации района.
23 ноября 2024 года, пишет «Коммерсант», похожая на чиновницу женщина посетила салон красоты «Деталь». На опубликованных кадрах с камер наблюдения можно увидеть, как гостья салона подошла к стойке администратора, схватила девушку за волосы и несколько раз ударила лицом о стол.
По основной версии, причиной такого поведения могла стать личная неприязнь к потерпевшей. Рядом с нападавшей на сотрудницу бьюти-индустрии женщиной находился мужчина, который даже не попытался остановить спутницу. В социальных сетях пишут, что администратор салона перед этим созванивалась с мужем нападавшей, и это привело к конфликту.
Пострадавшая девушка уже написала заявление в полицию. В администрации района факт сообщения в правоохранительные органы подтвердили. Сейчас стражи порядка проводят проверку по данному происшествию. Одновременно служебное расследование осуществляет и администрация. Не исключено, что в случае доказательства причастности замглавы района к инциденту женщину привлекут к административной ответственности. Под вопросом и карьера чиновницы в местных органах власти.