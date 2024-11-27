Кубанскую чиновницу отстранили от должности после драки в салоне красоты: подробности

По основной версии, причиной такого поведения могла стать личная неприязнь к потерпевшей. Рядом с нападавшей на сотрудницу бьюти-индустрии женщиной находился мужчина, который даже не попытался остановить спутницу. В социальных сетях пишут, что администратор салона перед этим созванивалась с мужем нападавшей, и это привело к конфликту.