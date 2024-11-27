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Дело Бишимбаева: 1,5 млрд тенге компенсации морального вреда запросили адвокаты семьи Нукеновых

Сегодня в городском суде Астаны состоялось рассмотрение апелляционной жалобы на решение суда по иску семьи Салтанат Нукеновой к осужденному Бишимбаеву о взыскании моральной компенсации в связи с убийством, сообщает ИА El.kz.

Источник: EL.kz

Ранее в социальных сетях адковат Жанна Мухамади сообщила, что намерена обжаловать решение районного судьи, который назначил компенсацию морального вреда в размере 10 млн тенге.

Как сообщает пресс-служба суда Астаны, решением суда первой инстанции частично удовлетворен иск А. о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. С ответчика взысканы понесенные в ходе уголовного дела расходы в сумме 6 877 672 тенге и 10 млн тенге компенсация морального вреда.

— На данное решение истцом подана апелляционная жалоба, в которой ставится вопрос об увеличении суммы компенсации морального вреда до 1 млрд 500 млн тенге, — говорится в сообщении.

Из материалов дела следует, что вступившим в законную силу обвинительным приговором ответчик признан виновным в убийстве сестры истца. Брат погибшей заявил о понесенных нравственных страданиях, ухудшении здоровья и утрате работоспособности в результате трагического события. Родители погибшей отказались от взысканий в пользу истца.

— Суд первой инстанции указал, что смерть близкого родственника безусловно оказала негативное влияние на моральное состояние истца и нарушила его личные неимущественные права, и удовлетворил иск частично, исходя из принципов разумности и справедливости. Коллегия по гражданским делам суда г. Астаны оставила решение без изменения, апелляционную жалобу истца — без удовлетворения. Судебные акты вступили в законную силу, — говорится в сообщении пресс-службы суда.