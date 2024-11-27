Дело Бишимбаева: 1,5 млрд тенге компенсации морального вреда запросили адвокаты семьи Нукеновых

— Суд первой инстанции указал, что смерть близкого родственника безусловно оказала негативное влияние на моральное состояние истца и нарушила его личные неимущественные права, и удовлетворил иск частично, исходя из принципов разумности и справедливости. Коллегия по гражданским делам суда г. Астаны оставила решение без изменения, апелляционную жалобу истца — без удовлетворения. Судебные акты вступили в законную силу, — говорится в сообщении пресс-службы суда.