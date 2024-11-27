Глава СК России взял на контроль дело об избиении служителя церкви в Ростове

В Ростове-на-Дону произошло нападение на служителя церкви. Эту ситуацию уже взял на контроль председатель СК России Александр Бастрыкин.
— Глава ведомства поручил организовать процессуальную проверку и представить доклад об установленных обстоятельствах. Уголовное дело сейчас находится в производстве органов внутренних дел, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.
Разбираться в произошедшем следователи начали после публикаций в Интернете. Предварительно, пострадал мужчина, служащий пономарем. На него напал бывший сожитель его супруги. Сообщается, что хулиган нанес «телесные повреждения и похитил имущество пострадавшего».
Напомним, еще один служитель церкви был убит в ноябре 2024 года в Батайске. В этом случае на алтарника местного Свято-Троицкого храма напал мужчина с ножом.