В Британии задержан один из самых разыскиваемых ФБР преступников: что о нем известно

В Великобритании удалось арестовать одного из самых разыскиваемых на протяжении последних двух десятилетий американских преступников. Об этом сообщает The Times.
46-летнего Дэниела Андреаса Сан-Диего задержали в Северном Уэльсе. Мужчину искало Федеральное бюро расследований (ФБР) США за два террористических акта. Их Сан-Диего совершил в 2003 году в штате Калифорния: 28 августа он взорвал две бомбы в общежитии биотехнологической компании в Эмеривилле, а 26 сентября устроил взрыв в офисе продуктовой компании в Плезантоне.
Еще в 2009 году американские спецслужбы включили мужчину в число самых разыскиваемых террористов. За содействие в поимке преступника обещали 250 тысяч долларов.
При этом тяга совершать преступления совмещалась в Сан-Диего с желанием отстаивать права животных. Известно, что мужчина соблюдал веганскую диету, подразумевающую отказ от мяса, молока и яиц. В прошлом Андреас трудился в сфере информационных технологий, работал специалистом по операционной системе Linux.
Теперь арестованного ждет экстрадиция в США. Но для этого потребуется вынесение соответствующего решения британским судом.