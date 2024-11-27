В Британии задержан один из самых разыскиваемых ФБР преступников: что о нем известно

46-летнего Дэниела Андреаса Сан-Диего задержали в Северном Уэльсе. Мужчину искало Федеральное бюро расследований (ФБР) США за два террористических акта. Их Сан-Диего совершил в 2003 году в штате Калифорния: 28 августа он взорвал две бомбы в общежитии биотехнологической компании в Эмеривилле, а 26 сентября устроил взрыв в офисе продуктовой компании в Плезантоне.