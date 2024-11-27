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В Дзержинске задержали мужчину, избившего сотрудников скорой помощи

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 ноя — РИА Новости. Полиция в Дзержинске задержала мужчину, который избил сотрудников скорой помощи, сообщает пресс-служба МВД по Нижегородской области.

Источник: © РИА Новости

«Бригада медиков приехали по сообщению от очевидцев о том, что мужчине стало плохо на улице. Пациенту была предложена госпитализация, но он стал выражаться нецензурной бранью, после чего с помощью тяжёлого предмета нанес сотрудникам скорой помощи несколько ударов», — говорится в релизе.

Установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

«В отношении 44-летнего мужчины составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). По заявлению фельдшеров проводится проверка», — подчеркивается в сообщении.

Ранее региональное следственное управление СК РФ сообщило о проведении доследственной проверки по факту избиения медработников пьяным пациентом в Дзержинске.