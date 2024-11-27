В Дзержинске задержали мужчину, избившего сотрудников скорой помощи

«Бригада медиков приехали по сообщению от очевидцев о том, что мужчине стало плохо на улице. Пациенту была предложена госпитализация, но он стал выражаться нецензурной бранью, после чего с помощью тяжёлого предмета нанес сотрудникам скорой помощи несколько ударов», — говорится в релизе.