В здании суда Петербурга подрались адвокат и пристав

Пришедший в суд адвокат потребовал у судьи документы, которые ему уже были направлены судом по почте, что и было ему разъяснено. Однако гражданин продолжал настаивать на выдаче документов и вел себя агрессивно, в связи с чем в кабинет судьи был вызван судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. После законного требования судебного пристава покинуть помещение адвокат начал оказывать активное сопротивление. На место был вызван наряд полиции.