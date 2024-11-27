В здании суда Петербурга подрались адвокат и пристав

В здании Красногвардейского районного суда Петербурга между 37-летним приставом и 41-летним адвокатом произошла драка. Об этом пишет 78.ru.
Адвокат пояснил, что ему необходимо было зайти в зал к судье, однако путь преградил пристав. После последний заломил руки адвокату, повредив также часы. Пострадавшего отвезли в отделение полиции.
У адвоката врачи диагностировали ушибы плеча, спины и коленных суставов, его спустя время отпустили в удовлетворительном состоянии. При этом пристав тоже пожаловался на адвоката: у него же зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы лица, рук и ног, ушибы правой кисти и лучезапястного сустава.
Адвокат и пристав написали друг на друга заявления в полицию. В ГУ ФССП России по Петербургу подчеркнули, что по факту случившегося начата проверка.
Пришедший в суд адвокат потребовал у судьи документы, которые ему уже были направлены судом по почте, что и было ему разъяснено. Однако гражданин продолжал настаивать на выдаче документов и вел себя агрессивно, в связи с чем в кабинет судьи был вызван судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов. После законного требования судебного пристава покинуть помещение адвокат начал оказывать активное сопротивление. На место был вызван наряд полиции.