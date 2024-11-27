В Тольятти осужден мужчина, под видом риелтора похитивший свыше 20 млн рублей

Как следует из материалов дела, с марта 2015 по март 2018 года мужчина под предлогом приобретения объектов недвижимости для двух граждан завладел их деньгами.
Так, один из потерпевших передал агенту 14,5 млн руб. для оказания содействия в приобретении дома и двух земельных участков в Подстепках и двух квартир в Тольятти. Полученными деньгами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.
Другому знакомому мошенник предложил передать ему в займ 7 млн руб., обязуясь вернуть полученную сумму с процентами. Эти средства якобы предназначались на участие в долевом строительстве 8 квартир в многоквартирном доме, но были присвоены.
«В судебном заседании подсудимый вину не признал», — отметили в прокуратуре.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевших взыскана сумма материального ущерба.