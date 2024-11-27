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В Тольятти осужден мужчина, под видом риелтора похитивший свыше 20 млн рублей

В Тольятти вынесен приговор 44-летнему местному жителю. Он обвинялся в пяти эпизодах мошенничества в особо крупном размере, сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

Источник: Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, с марта 2015 по март 2018 года мужчина под предлогом приобретения объектов недвижимости для двух граждан завладел их деньгами.

Так, один из потерпевших передал агенту 14,5 млн руб. для оказания содействия в приобретении дома и двух земельных участков в Подстепках и двух квартир в Тольятти. Полученными деньгами злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.

Другому знакомому мошенник предложил передать ему в займ 7 млн руб., обязуясь вернуть полученную сумму с процентами. Эти средства якобы предназначались на участие в долевом строительстве 8 квартир в многоквартирном доме, но были присвоены.

«В судебном заседании подсудимый вину не признал», — отметили в прокуратуре.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В пользу потерпевших взыскана сумма материального ущерба.