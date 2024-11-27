Смертельный суррогат в Крыму: изъято свыше двух тысяч литров

В ходе следствия установлено, что, начиная с весны 2024 года подельники покупали в интернете спиртосодержащую жидкость, затем в гараже «готовили» из нее «вино», добавляя вкусовые примеси и ароматизаторы, разливали суррогат в пластиковые бутылки и продавали через соцсети.
Преступную деятельность группы пресекли силовики.
«При обысках по месту жительства подозреваемых и в подпольном цеху обнаружено и изъято более 2 тыс. литров спиртосодержащей продукции. Согласно заключению эксперта, указанная жидкость при употреблении может повлечь как причинение тяжкого вреда здоровью, так и наступление смерти», — говорится в Telegram-канале Следкома.
Следователями Киевского района Симферополя возбуждено уголовное дело в отношении трех уроженцев Азербайджана. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что в Алуште восемь уроженцев Азербайджана подозреваются в производстве, хранении и сбыте опасного алкоголя. Произведенный суррогат подельники разливали в пластиковые бутылки и продавали под видом вина в торговых точках и на набережной Алушты.
Кроме того, стало известно, что в Крыму изъяли партию табачной продукции без маркировки на сумму в 2,4 миллиона рублей. Товар был обнаружен у нелегального торговца в Армянске.