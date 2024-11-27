Смертельный суррогат в Крыму: изъято свыше двух тысяч литров

В ходе следствия установлено, что, начиная с весны 2024 года подельники покупали в интернете спиртосодержащую жидкость, затем в гараже «готовили» из нее «вино», добавляя вкусовые примеси и ароматизаторы, разливали суррогат в пластиковые бутылки и продавали через соцсети.