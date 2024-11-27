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Суд арестовал участника стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском

В Каменск-Уральском (Свердловская область) арестовали одного из участников стрельбы в торговом центре, которая произошла 21 ноября.

Источник: Коммерсантъ

Его заключили под стражу до 20 января, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчине, который напал на оппонента с ножом, предъявлено обвинение — по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемый признал вину частично.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в торговом центре произошла стрельба, два человека пострадали. Межу двумя местными жителями 47 и 43 лет произошла ссора, один из них схватился за нож, второй — за травматический пистолет. С места происшествия оба пострадавших были доставлены в городскую больницу, где им оказали медицинскую помощь.