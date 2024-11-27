Суд арестовал участника стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в торговом центре произошла стрельба, два человека пострадали. Межу двумя местными жителями 47 и 43 лет произошла ссора, один из них схватился за нож, второй — за травматический пистолет. С места происшествия оба пострадавших были доставлены в городскую больницу, где им оказали медицинскую помощь.