Суд арестовал участника стрельбы в торговом центре в Каменске-Уральском

Его заключили под стражу до 20 января, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.
Мужчине, который напал на оппонента с ножом, предъявлено обвинение — по ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемый признал вину частично.
Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в торговом центре произошла стрельба, два человека пострадали. Межу двумя местными жителями 47 и 43 лет произошла ссора, один из них схватился за нож, второй — за травматический пистолет. С места происшествия оба пострадавших были доставлены в городскую больницу, где им оказали медицинскую помощь.