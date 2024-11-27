Женщина с ребенком отвлеклась от управления и врезалась в погрузчик под Гомелем

В Гомельском районе женщина на иномарке въехала в погрузчик. Подробности рассказали в телеграм-канале «Сожский Форпост» УВД Гомельского облисполкома.
Жесткое ДТП произошло 27 ноября около 09.40 утра. Предварительно установлено, что 28-летняя водитель на легковом «Хендай» ехала по трассе М-5, направлением Минск — Гомель в сторону столицы. В какой-то момент водитель отвлеклась от управления и столкнулась с попутным погрузчиком «Амкодор», за рулем которого находился 39-летний водитель.
Травмы получила водитель иномарки, а также ее 3-летний ребенок, они были доставлены в больницу. После оказания медпомощи женщину отпустили домой, а ребенка поместили под наблюдение врачей. Уточняется, что в момент ДТП ребенок был в детском удерживающем устройстве.
Тем временем могилевчанин почуял запах дыма в подъезде и спас мужчину.
Еще в Минске жертва мошенников потеряла 260 тысяч рублей и стала на них работать.