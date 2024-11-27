Женщина с ребенком отвлеклась от управления и врезалась в погрузчик под Гомелем

Травмы получила водитель иномарки, а также ее 3-летний ребенок, они были доставлены в больницу. После оказания медпомощи женщину отпустили домой, а ребенка поместили под наблюдение врачей. Уточняется, что в момент ДТП ребенок был в детском удерживающем устройстве.